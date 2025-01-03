Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медика на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нетрезвой компании на бригаду скорой помощи на Урале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», — сообщила пресс-служба СК.
Следователи узнали из СМИ, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.
По информации уральской Kp.ru, нападение произошло поздним вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая позвонила в полицию, когда спускалась по лестнице после отработки вызова из-за подозрительного шума в подъезде. Когда она вышла на улицу, там находилась шумная компания из четырех человек, которые были в неадекватном состоянии. Один из них стал приставать к медику, «причинив ей травмы».
Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Нападавшего поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим.