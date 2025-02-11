Бастрыкин поручил разобраться с делом против бизнесмена Ускова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях возбуждения уголовного дела против основателя iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства поручил доложить об основаниях возбуждения и ходе расследования дела о мошенничестве с земельными участками в Марий Эл», — отметили в ведомстве.

В Следкоме уточнили, что фигурантами дела стали предприниматель и глава Оршанского района. Доклад должен представить глава марийского следственного управления Александр Рычков. Исполнение находится на контроле в центральном аппарате СК.

Правоохранители заподозрили Ускова в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году бизнесмен купил по заниженной цене у муниципалитета землю для строительства IT-деревни.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин направил главе комитета по безопасности Василию Пискареву поручение обратиться в правоохранительные структуры из-за задержания Ускова.