Предпринимателя Ускова из Марий Эл обвинили в крупном мошенничестве

Основателя компании iSpring из Марий Эл Ускова задержали по делу о мошенничестве

Основанием для задержания основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на пресс-службу фирмы сообщило РИА «Новости» .

В компании уточнили что уголовное дело завели по части четвертой статьи 159, в которой говорится, что крупным считается мошенничество с ущербом, превышающим 20 миллионов рублей.

В iSpring пояснили, что задержание бизнесмена связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене. При этом в компании не исключили, что настоящей причиной задержания Ускова стал его протест против коммерческой застройки рекреационных территорий республики.

Ранее о задержании предпринимателя Ускова сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. Он подчеркнул, что бизнесмен основал в республике ведущий IT-университет, куда поступают молодые люди.

«Юрий по-настоящему сопереживает стране. Поэтому когда началась СВО, он не пытался отмазывать от мобилизации своего сына — его сын воюет на фронте, был ранен, а Юрий каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам», — добавил депутат.

Даванков подчеркнул, что Ускова заподозрили в желании заработать на купленном в 2013 году земельном участке, на котором он построил жилье для сотрудников своей компании.

Депутат обратился к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.