Володин поручил комитету Госдумы разобраться в ситуации с бизнесменом Усковым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности Василию Пискареву обратиться в структуры из-за задержания в Йошкар-Оле основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

«Направьте обращение как председателя комитета по безопасности к тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал, создал школу, а ему вспомнили историю 12-летней давности», — попросил Володин.

Ускова заподозрили в мошенничестве. По мнению следствия, бизнесмен в 2013 году купил у муниципалитета землю для строительства IT-деревни по заниженной цене.

При этом депутат Госдумы Владислав Даванков отметил, что Усков активно поддерживает СВО, его сын воюет на фронте и был ранен. Парламентарий направил обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив взять расследование под личный контроль.