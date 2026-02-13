Покупки товаров в рассрочку и «сплит» стали основной целью мошенников при краже аккаунтов на маркетплейсах. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на гаджеты и дорогостоящую электронику, сообщники получают товар. Финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта», — заявили в ведомстве.

Правоохранители предупредили, что аферисты получают аккаунты с помощью методов социальной инженерии. В мессенджерах и соцсетях они просят оформить покупку за вознаграждение, представляются участниками партнерских программ и размещают объявления с предложениями «заработать на маркетплейсах».

В ведомстве посоветовали соблюдать базовые правила кибербезопасности и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее мошенники придумали новый способ взломать «Госуслуги», представляясь юристами.