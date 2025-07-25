Банду, связанную с украинскими кол-центрами, арестовали в России

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в четырех регионах России 20 членов банды, промышлявшей телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, участники группировки, жившие в Подмосковье, Новосибирской, Томской областях, а также Алтайском крае, вымогали деньги у россиян, используя технические возможности украинских кол-центров. В качестве дропов они нанимали неблагополучных жителей Новосибирской области.

В общей сложности следовали зафиксировали 33 преступных эпизода, а ущерб от действий задержанных оценили более чем в 200 миллионов рублей. У подозреваемых изъяли деньги, компьютеры, долговые расписки, печати, а также автомобили премиум-класса.

Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, а также в организации преступного сообщества или участии в нем. Всех, кроме одного, взяли под стражу. Одному ограничили свободу.

Накануне в Москве впервые возбудили уголовное дело о дропперстве. Его фигурантом стала 52-летняя женщина, которая, чтобы погасить кредиты, согласилась сотрудничать с мошенниками.