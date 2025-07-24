В Москве впервые завели уголовное дело о дропперстве

В Москве задержали 52-летнюю женщину — ее счет использовали мошенники для перевода и вывода денег. По факту случившегося возбудили уголовное дело о дропперстве, которое стало первым по такой статье. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Следователи выяснили, что подозреваемая хотела погасить кредиты. Она стала искать подработку в интернете.

«По указанию злоумышленников она открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, который в дальнейшем использовался для зачисления денежных средств, полученных преступным путем», — сказала Волк.

Общая сумма, которую внесли мошенники на счет женщины, превысила миллион рублей. Данные о банковских операциях она сообщала куратору в мессенджере. Во время обыска в ее квартире нашли мобильники, банковские и сим-карты и другую технику.

Ранее мошенники попытались обмануть подростка в Норильске. Они заявили, что родителей якобы обвинили в государственной измене.