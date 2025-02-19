Балашихинская прокуратура взяла под контроль дело о нападении на 12-летнего мальчика

Прокуратура взяла под свой контроль установление всех обстоятельств нападения мужчины на 12-летнего мальчика в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в официальном Telegram-канале .

По данным ведомства, 15 февраля в одном из подъездов жилого дома в Северном проезде пьяный местный житель, проходя мимо группы подростков, без причины напал на одного из них и толкнул его, после чего ребенок упал.

Как уточнили в региональном управлении СК, в результате падения мальчик ударился головой об пол и получил сотрясение мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства в отношении несовершеннолетнего юноши.

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также проследит за ходом процессуальной проверки.

Ранее москвич набросился в автобусе на двух женщин-контролеров, когда его попросили предъявить проездной билет.