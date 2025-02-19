Нападение пьяного экс-тренера на детей в Балашихе попало на видео

В Балашихе пьяный экс-тренер напал на детей, играющих в подъезде

Нетрезвый мужчина напал на детей в подъезде в Балашихе. Источник 360.ru сообщил, что дебоширу не понравилось, что школьники шумят.

По данным источника, мужчина раньше был футбольным тренером. Мальчик 11 лет и две его подружки играли в подъезде своего дома. Нетрезвый мужчина подошел и велел им убираться на улицу. Дети отказались, после чего мужчина обозвал мальчика «чуркой».

Школьник нецензурно выругался и пригрозил мужчине, и тогда тот толкнул мальчика. По информации Telegram-канала Baza, родители ребенка подали заявление в полицию, при падении мальчик сильно ударился головой и получил сотрясение мозга.

Личность мужчины установили, его разыскивает полиция.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в нападении на несовершеннолетних девочек. Он попался при попытке изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде дома.