Напавший в автобусе на женщин-контролеров москвич предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Москвы, который набросился в автобусе на двух женщин-контролеров. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, горожанин ехал зайцем в автобусе в сторону остановки «МЦД Зеленоград-Крюково». Когда его попросили предъявить оплату проезда, он толкнул одну из женщин-контролеров и ударил вторую кулаком в лицо. После этого москвич сбежал, но его задержали другие пассажиры, которые передали его полиции.

Ранее горожанин при поездке на трамвае распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. В феврале петербургские власти предложили утроить штрафы за пассажиров, не заплативших за проезд. По данным Ura.ru, депутаты отправили проект поправок на антикоррупционную экспертизу.