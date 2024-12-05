Байкер из Подмосковья пожаловался на ставящего растяжки в лесу неадеквата

Неизвестный в лесу рядом с Солнечногорском начал устанавливать растяжки на тропинках, где катаются байкеры. Мотоциклисты уже нашли первого подозреваемого, рассказал 360.ru один из них по имени Михаил.

По словам мужчины, растяжки нашли в лесном массиве рядом с деревней Новой.

«Вчера были в Следственном комитете, давали показания по этой ситуации. Сначала это были веревки, потом — металлический трос в пластиковой оболочке, на который напоролся наш парнишка», — сообщил байкер.

Михаил отметил, что у него уже есть предположение, кто мог оказаться злоумышленником.

«Тут ездит в маршрутке дядечка один, у нас есть предположение, что это он. Судя по его поведению и видеофиксации, там других людей не было. Он фактически попался, его поведение говорит про это. Во-первых, дядя прятался, когда меня с камерой увидел. Начал отвечать, что из-за того, что байкеры катаются, недвижимость там дешевеет. Но не сказал напрямую, что это он ставил растяжки», — добавил мужчина.

Ранее Следственный комитет по этому факту завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования, подозреваемого объявили в розыск.