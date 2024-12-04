В Подмосковье начался розыск «охотника на байкеров»

СК: в Солнечногорске ищут ставившего ловушки для байкеров мужчину

В Подмосковье кто-то растянул между деревьями веревку, что привело к травмированию байкера. Преступление произошло в городе Солнечногорске, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков», — уточнили в сообщении.

В результате один из мотогонщиков попал в ловушку и получил тяжелые травмы.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее мотоциклист попал в ДТП с легковым автомобилем на юге Москвы. От удара байкера отбросило на несколько метров, он скончался до приезда скорой помощи.