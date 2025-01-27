«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку

Бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Других подробностей дела не приводится.

Хахалеву, получившую прозвище «золотая судья», обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, она, не приходя на работу, заполняла табеля учета рабочего времени и зачисляла себе зарплату, присвоив таким образом больше миллиона рублей. В 2022 году женщину объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца.

Широко известна Хахалева стала в 2017 году, когда ее дочь выходила замуж. На празднике присутствовали звезды шоу-бизнеса. Общую стоимость торжества оценили в два миллиона долларов.

Сама судья заявила, что свадьбу оплатил отец невесты, занимающийся бизнесом, но тот утверждал, что выделил на празднование гораздо меньшую сумму. В 2020 году Высшая квалификационная коллегия судей досрочно лишила Хахалеву полномочий.