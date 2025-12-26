Авторов сериала о депутате Наливкине приговорили к 6 годам условно

Создателей проекта о фейковом депутате Виталии Наливкине приговорили к шести годам лишения свободы условно за хулиганство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Условные сроки получили режиссер Андрей Клочков и продюсер Семен Вавилов. Их привлекли к ответственности из-за ролика 2021 года, где «депутат» выстрелил из гранатомета по автобусной остановке.

Судебное разбирательство шло четыре года. В октябре 2024 актер Андрей Неретин, сыгравший Наливкина, умер, не дождавшись приговора.

Сторона обвинения запросила для подсудимых 14 лет строгого режима. В итоге Уссурийский районный суд Приморского края назначил режиссеру и продюсеру по шесть лет условно.

