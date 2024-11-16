BMW блогера Гаджиева сбила женщину с коляской вовремя дрифта в Одинцове

В Одинцове дрифтующий BMW влетел в толпу людей. Пострадала женщина с коляской. По данным Telegram-канала Baza , машина принадлежит известному автоблогеру Гаджи Гаджиеву. Ранее его проверяли за опасную езду и лихачество и чуть не лишили прав.

Белый BMW без номеров кружил на глазах у десятков зрителей. В какой-то момент автомобиль занесло, и он сбил нескольких человек. Больше всех пострадала женщина с коляской, предположительно, она получила перелом ноги. На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

Полицейские начали проверку. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, заявлений и сообщений, в том числе из медицинских учреждений, пока не поступало.

Сам Гаджиев открестился от ДТП в Одинцове, где BMW сбила женщину с коляской. В интервью «Газете.ru» он заявил, что не был за рулем.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно», — отметил он.

Ранее житель Свердловской области получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП с девочкой. Мужчина, превысив допустимую скорость, вылетел на обочину, где сбил школьницу.