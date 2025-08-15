Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку

Московский суд приговорил автоблогера Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) к трем годам колонии со штрафом в миллион рублей попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Автомобиль Wengallbi остановили на Кутузовском проспекте 26 февраля. Алиасхабов находился за рулем без водительского удостоверения и попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, оставив средства между подлокотником и водительским креслом служебного автомобиля ГИБДД.

Инспектор сразу же отказался от получения денег и пресек незаконные действия блогера. В суде Алиасхабов свою вину признал.

Ранее Wengallbi уже несколько раз лишали водительских прав. В апреле из СИЗО выпустили автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего несколько человек во время выполнения дрифта. Ему разрешили уехать в Дагестан.