Астраханский фотограф получил 12 лет колонии за педофилию
Кировский районный суд Астрахани приговорил фотографа к 12 годам строгого режима за педофилию и нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
По данным следствия, с 2016 года мужчина знакомился с девушками от 13 до 16 лет и приглашал их в фотостудию, где насиловал.
Его также на 10 лет лишили права заниматься фотографией, а еще два года после выхода из колонии он будет ограничен в свободе.
Ранее срок за съемку порно с несовершеннолетними получил другой фотограф — киевлянин Александр Ктиторчук. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
А в сентябре к 23 годам приговорили директора коррекционного интерната в Иванове, который 13 лет насиловал воспитанников.
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