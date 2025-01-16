Астраханский фотограф получил 12 лет колонии за педофилию

Кировский районный суд Астрахани приговорил фотографа к 12 годам строгого режима за педофилию и нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК.

По данным следствия, с 2016 года мужчина знакомился с девушками от 13 до 16 лет и приглашал их в фотостудию, где насиловал.

Его также на 10 лет лишили права заниматься фотографией, а еще два года после выхода из колонии он будет ограничен в свободе.

Ранее срок за съемку порно с несовершеннолетними получил другой фотограф — киевлянин Александр Ктиторчук. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

А в сентябре к 23 годам приговорили директора коррекционного интерната в Иванове, который 13 лет насиловал воспитанников.