Развращал несовершеннолетних девочек. Известный украинский фотограф сел за изнасилования

Украинский суд приговорил популярного фотографа из Киева Александра Ктиторчука к 12 годам тюрьмы. Мужчина снимал порно с несовершеннолетними, сообщила Lenta.ru со ссылкой на материалы уголовного дела.

Полиция Украины уточнила, что Ктиторчук насиловал несовершеннолетних более 10 лет, с 2011 года и вплоть до задержания в 2022-м. Фотограф заставлял подростков сниматься в откровенных фотосессиях, оказывая на них психологическое давление.

Подозрение Ктиторчуку объявили ранее, в 2020 году. В суде прокуроры доказали, что мужчина неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек. Украинское издание «Правда» дополнило, что фотограф свою вину признал, он также возместил потерпевшим моральный ущерб.

При этом в 2021 году адвокат обвиняемого говорил, что его подзащитный обвинений не признает. Он также упоминал, что в деле фигурируют и эпизоды 2024 года.

Ктиторчук на Украине известен как преподаватель в Киевской школе фотографии. Он работал в нескольких телешоу, в том числе и с несовершеннолетними моделями.

В сентябре 2024 года стало известно, что директор ивановского интерната 13 лет насиловал сирот. Мужчину приговорили к 23 годам колонии.