Директор интерната 13 лет насиловал сирот в Ивановской области

Ивановский суд признал бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната виновным в совершении насильственных действий в отношении детей. Он проведет в колонии строго режима 23 года, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

«Суд учел состояние здоровья и преклонный возраст осужденного — 62 года — и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 23 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 18 лет», — указали в сообщении.

Следствие доказало, что мужчина совершал преступления в период с 2000 по 2013 годы. Его жертвами становились дети, не достигшие 14-летнего возраста.

Ранее в Самарской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Мужчина увел ребенка в заброшенное здание, где и совершил преступление.