Балашихинский отравитель Миссюра попросил прощения у своих жертв

Балашихинский отравитель Артем Миссюра заявил, что изначально хотел избавиться только от отчима, а остальные жертвы были незапланированными. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Обвиняемый произнес речь в зале суда. Он заявил, что молится о том, чтобы родным погибших стало легче.

«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека», — сказал мужчина.

Миссюра признал вину в полном объеме, однако подчеркнул, что его целью было навредить отчиму, который психологически давил на него.

Ранее стало известно, что на похоронах отравленных им людей злоумышленник демонстративно грустил, при этом тайно планируя следующие убийства.