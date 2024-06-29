Стало известно, почему террористы в Дагестане устроили атаку в день Святой Троицы
Baza: боевики в Дагестане хотели устроить теракт с массовыми жертвами
Боевики устроили теракты в Дербенте и Махачкале в православный праздник Святой Троицы, надеясь, что в храмах будет много людей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По словам Магомеда Закаригаева, одного из подозреваемых в совершении преступления, организатором теракта был Осман Омаров.
Сам Закаригаев, по данным следственных органов, занимался разведкой местности и готовил план нападения.
Ранее пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что группу боевиков создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Шестерых сыновей Магомеда Омарова арестовали по статье за мелкое хулиганство.