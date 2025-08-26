Арестованному за домогательства к падчерице пенсионеру из Петербурга добавили статью

«Фонтанка»: арестованный за домогательства пенсионер попал под дело о суициде

Уголовное дело о доведении до самоубийства завели петербургские следователи против находящегося под стражей по обвинению в сексуальных домогательствах пенсионера УФСИН. О начале нового производства сообщила «Фонтанка» .

Пострадавшей по обоим делам проходит покончившая с собой падчерица обвиняемого. Тело несовершеннолетней девушки нашли на детской площадке в сентябре прошлого года.

О многолетних жалобах погибшей на домогательства со стороны отчима криминалисты узнали из переписки в оставленном телефоне.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. В апреле этого года суд отправил пенсионера под стражу.

Назначенная следователями экспертиза установила, что девочка покончила с собой из-за регулярных домогательств со стороны отчима.

На основании новых материалов криминалисты завели еще одно уголовное дело против арестованного, объединив его с первым в одно производство.

