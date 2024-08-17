Арестованного замглавы МЧС Краснодарского края уволили

ТАСС: замруководителя МЧС по Кубани Симоненко сняли с должности

Фото: РИА «Новости»

Находящегося под арестом заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко уволили с должности. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Симоненко сняли с поста после его заключения под стражу. После ареста информацию о нем также удалили из раздела «Руководство» на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

В июле Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства имущества полковника и членов его семьи как приобретенного на неподтвержденные доходы. По версии следствия, Симоненко за годы службы купил более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей на сумму в 120 миллионов рублей.

Среди его арестованных активов обнаружили здания межрайонных отделов судебных приставов. На счетах заместителя начальника Главного управления МЧС по региону и его родственников находились 250 миллионов рублей.

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