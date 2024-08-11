Здание судебных приставов нашли среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани
ТАСС: ГП нашла в арестованных активах замглавы ГУ МЧС Кубани отдел приставов
Генеральная прокуратура России обнаружила здания межрайонных отделов судебных приставов среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации силовиков, фигурант в 2014 году приобрел участок земли с нежилым зданием площадью свыше шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской участок в Краснодаре, после чего начал сдавать его в аренду.
«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генеральная прокуратура потребовала изъять объект и обратить его в доход государства», — отметил источник.
Кроме того, на счетах Симоненко и его родственников обнаружили 250 миллионов рублей, а также более 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости, которые он приобрел на незаконные доходы.
Ранее Симоненко этапировали в Москву из Краснодара, Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.