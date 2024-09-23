Арестованного в Польше экс-адвоката Березовского объявили в розыск в России

Карточку арестованного судом в Польше и ранее представлявшего интересы российского предпринимателя Бориса Березовского адвоката Анатолия Быкова разместили в базе данных МВД России . Судя представленным данным, юриста разыскивают по уголовной статье.

Как уточнило РИА «Новости», Блинова объявили в розыск еще в 2018 году. Источники агентства в правоохранительных органах добавили, что против адвоката завели уголовное дело за переводы средств нерезидентам по подложным документам.

Польский суд арестовал Блинова на три месяца в рамках расследования дела о нападении на соратника Алексея Навального Леонида Волкова* в Вильнюсе в марте этого года. Всего юристу предъявили три обвинения, включая организацию избиения российского оппозиционера. В рамках уголовного дела задержали восемь человек.

По версии сторонников Навального, заказчиком нападения выступил бывший владелец компании ЮКОС Леонид Невзлин*. Сам бизнесмен все обвинения опроверг.

Волков* в своих обвинениях заявил, что Невзлин* намеревался сделать его инвалидом и передать в руки ФСБ. В качестве доказательств своих обвинений он привел данные переписки, которую, предприниматель якобы вел с Блиновым.

*Признаны в России иностранными агентами.