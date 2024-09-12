Глава ФБК Волков обвинил Невзлина в покушении

Глава ФБК Волков: Невзлин заказал покушение на меня за $250 тысяч

Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** подтвердил, что сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин** заказал нападение на него, причем с двумя целями — или сделать инвалидом, или передать в руки ФСБ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Волков** написал, что на него напали вечером 12 марта 2024 года, сломали руку и разбили лицо. Тогда он решил, что его якобы заказали российские власти. Сейчас же он решил рассказать, кто в действительности это сделал и зачем.

По его словам, проверка и расследование заняли два месяца. К нему привлекли ведущих журналистов-расследователей, чтобы верифицировать полученную ФБК * информацию. Волков** признался, что в результаты трудно поверить, но это правда.

«Леонид Невзлин** был готов заплатить 250 тысяч долларов исполнителям, которые должны были сделать меня инвалидом и передать в руки ФСБ», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападение на Волкова** в Вильнюсе было организовано сооснователем НК ЮКОС.

*«Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.