RT: сооснователь ЮКОСа Невзлин заказал нападение на главу ФБК Волкова

Согласно информации RT , нападение на Леонида Волкова*, главу «Фонда борьбы с коррупцией»**, которое произошло в марте 2024 года в Вильнюсе, было организовано Леонидом Невзлиным, сооснователем НК ЮКОС.

В редакции есть переписка Невзлина с предполагаемым организатором нападения, полученная от гражданина России Блинова, живущего в Польше. Последний сообщил, что не получил обещанную оплату за организацию атаки и стал получать угрозы от людей Невзлина. Опасаясь за свою безопасность, он передал переписку российской диаспоре в Литве.

Нападение на Волкова действительно состоялось: пресс-секретарь ФБК рассказала о разбитом окне в автомобиле и ударе молотком. После этого Волков смог обернуть ситуацию в свою пользу, обвинив российские власти, что не устроило Невзлина.

Блинов, требуя оплату, также подвергся угрозам со стороны Невзлина. Последняя часть переписки, датированная 18 марта 2024 года, показывает это взаимодействие. В страхе за свою жизнь Блинов обратился к оппозиции в Литве, поделившись информацией о готовящемся покушении.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.