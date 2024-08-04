Арестованного сенатора Савельева проверят на вменяемость

Сенатора Дмитрия Савельева решили проверить на вменяемость. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», — рассказал собеседник агентства.

Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Сенатора обвиняют в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-компаньона. По делу проходят еще два фигуранта — Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

О первом известно, что он является ветераном боевых действий в Афганистане, ранее судим не был, имеет проблемы со здоровьем.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее физиогномист Наталья Ковалева рассказала, что Савельев пытался скрыть стресс и напряжение под маской невозмутимости в момент ареста, но его выдали мимика и положение тела. У сенатора дергался глаз, были поджаты губы, а тело напоминало натянутую струну.