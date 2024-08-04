«Глаз дергается, поджаты губы». Физиогномист оценил реакцию Савельева на арест

Психолог и эксперт по физиогномии Наталья Ковалева оценила реакцию сенатора Дмитрия Савельева во время оглашения решения суда о его аресте. Она рассказала РИА «Новости» , что его мимика и действия выдавали стресс и напряжение.

По словам психолога, сенатор пытался выглядеть невозмутимым и держать себя в руках. При этом его тело было натянуто как струна, также он немного покачивался. Лицо Савельева также выдавало волнение. Ему явно не нравилось то, что он слышал, о чем говорили его поджатые губы.

«Правый глаз дергается, показывая, что человек находится на пике напряжения. Мозг быстро пытается обработать полученную информацию, поэтому Савельев часто моргает», — отметила Ковалева.

Психолог добавила, что на лице сенатора отсутствовали эмоции сожаления или раскаяния, но и облегчения тоже не было. Она считает, что Савельев готов к продолжению судебных разбирательств, морально настраивается к ним.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что вряд ли государственные награды сенатора помогут смягчить приговор, так как речь идет о совершении особо тяжкого преступления.