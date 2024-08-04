Раскрыта личность второго обвиняемого по делу сенатора Савельева

Имеющий государственные награды ветеран боевых действий Юрий Нефедов стал вторым обвиняемым по делу сенатора Дмитрия Савельева о заказном убийстве московского бизнесмена. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нефедова еще 21 марта 2024 года, то есть почти за пять месяцев до предъявления обвинения и заключения под стражу Савельева.

Про второго фигуранта известно, что он является участником боевых действий в Афганистане и имеет множественные награды за службу.

Арестованный сенатор Савельев также служил в Афганистане и имеет медали «За отвагу», которые ему вручили в 1988 и 1989 году.

По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своим знакомым найти для него киллера для убийства московского бизнесмена из-за личной неприязни.

Когда об этом узнали правоохранители, то инсценировали ликвидацию предпринимателя и представили сенатору доказательства. В результате Савельев передал оплату «услуги» через посредника.

По данным СМИ, так как ненавидимый Савельевым предприниматель находился в местах заключения по приговору суда, то для выполнения задания посредник нанял бывшего сотрудника ФСИН.

Выполнять заказ даже за большие деньги бывший сотрудник службы не хотел и сообщил о планах сенатора в ФСБ. Силовики задержали и несостоявшегося киллера, и посредника в момент передачи денег. Не исключено, что Нефедов, о котором идет речь выполнял поручение Савельева.