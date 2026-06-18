Американка обменяла приемную дочь на обезьяну

В США арестовали 70-летнюю Бренду Дойч, которую обвинили в незаконной передаче приемной дочери-подростка другой семье. Об этом сообщила Daily Mail .

Женщина отправила девочку в другой штат без согласования с государственными службами. О произошедшем узнали после того, как школьный округ начал выяснять, почему подросток долго не появлялась на занятиях.

Следствие установило, что девочка несколько раз переходила от одних опекунов к другим. В итоге она оказалась в семье, которая не могла обеспечить ей должный уход.

Во время разбирательства подросток рассказала, что приемная мать несколько лет применяла к ней физическое насилие. Один из свидетелей заявил, что Дойч передала девочку в обмен на обезьяну. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Японии 21-летняя индонезийка призналась в убийстве новорожденной дочери. Она полгода прятала тело младенца в пакете.