Девушка в Японии полгода хранила тело новорожденной дочери в пакете

В Японии 21-летняя индонезийка созналась в убийстве новорожденного. Она полгода прятала его тело в пакете. Об этом сообщила газета The Mainichi .

Девушку арестовали 22 мая по подозрению в сокрытии трупа, 12 июня ей предъявили официальное обвинение. На нее заявил бывший коллега.

Индонезийка приехала в Японию в октябре 2025 года, будучи беременной. Она скрыла свое положение, получила вид на жительство и устроилась упаковщицей лука в компанию по переработке пищевых продуктов в провинции Сайтама. Отец ребенка остался в Индонезии.

В декабре девушка тайно родила девочку. Боясь увольнения, она завернула младенца в пакет и уложила в картонную коробку. Тело пролежало в углу ее комнаты до июня, пока его не обнаружила полиция.

Ранее в Таиланде удалось спасти новорожденную девочку, найденную в бачке унитаза. Плач младенца услышала уборщица офисного здания.