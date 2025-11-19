Американец сел в тюрьму за убийство сбежавшей невесты в Одинцове

Одинцовский суд приговорил американца Чопеласа к 12 годам за убийство девушки

В Одинцове гражданин США убил девушку за решение расстаться и получил 12 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Чопелас Д. познакомился с россиянкой в ресторане, где она работала. У них завязались серьезные отношения, планировалась свадьба. Однако девушка разорвала помолвку из-за странного поведения жениха: он вел себя агрессивно и провоцировал ссоры.

Очередная ссора случилась 22 августа 2024 года на лестничной площадке 11-го этажа дома в Одинцове. В ярости мужчина 13 раз ударил бывшую, она умерла на месте.

Уголовное дело об убийстве рассмотрел Одинцовский суд. Американца признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы.

