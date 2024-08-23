Американец жестоко убил девушку в Одинцове

Уголовное дело по факту убийства девушки возбудили в Одинцове Московской области. Об этом сообщил ГСУ СК России по региону в Telegram-канале .

По данным следователей, 22 августа в подъезде жилого дома нашли тело 30-летней женщины. На трупе были множественные колото-резаные ранения. Выяснилось, что к совершению преступления может быть причастен ее сожитель. После случившегося мужчина попытался скрыться в Турции. Его объявили в международный розыск.

«К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», — написали в публикации.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в день убийства пара очень громко выясняла отношения на лестничной площадке. Во время ссоры мужчина нанес возлюбленной восемь ножевых ранений. Соседи слышали крики, вызвали охрану. Когда правоохранители пришли, женщина уже была мертва.

Согласно базе розыска МВД, подозреваемого зовут Джарид Чопелас, он является гражданином США. При этом мужчина имеет регистрацию по месту жительства в Новосибирске.