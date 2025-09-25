«Избивал два часа». Калининградец похитил бывшую жену и устроил пытки в машине

Развод после трех лет домашней тирании не спас от нового случая насилия многодетную жительницу Калининграда. Преследующий ее бывший муж уговорил женщину сесть в машину для разговора, но вместо этого похитил и избивал на протяжении двух часов. Подробности пострадавшая Юлия рассказала в комментарии 360.ru.

Она пояснила, что встретила экс-супруга в минувшую субботу, когда оставила детей с соседкой, чтобы пойти на юбилей подруги матери в ночной клуб недалеко от дома. Около трех часов ночи вышла на улицу и увидела знакомый автомобиль с бывшим мужем.

«Я поинтересовалась, что он тут делает. Он попросил сесть, чтобы поговорить. Ничто не предвещало беды», — рассказала Юлия.

Фото: 360.ru

Беседа так и не началась. Мужчина схватил ее за волосы и вдавил педаль газа. Машина остановилась на окружной дороге, где начался сеанс двухчасовых пыток.

«Он около 40 раз ударил меня лицом о руль. Это было настолько ужасно, что я даже не помню, чем он бил. Чем-то тяжелым, потому что у меня до сих пор болит почка и я еле хожу», — призналась Юлия.

Фото: 360.ru

Она подчеркнула, что не могла сказать ни слова, так как понимала, что, если заговорит, это еще больше разозлит бывшего мужа, а ее потом найдут в канаве. После экс-супруг отвез женщину обратно в город, чтобы купить сигареты на заправке. Вернувшись обратно, продолжил избиение, но по какой-то причине двери в машине остались незапертыми

«Выламывал мне пальцы, выкручивал руки. В какой-то момент я случайно открыла дверь машины и выбежала», — призналась пострадавшая.

Фото: 360.ru

Юлия добавила, что вся эта тирания продолжалась на протяжении трех лет брака. В марте этого года она ушла, а в июне окончательно оформила развод. На все ее обращения полиция не реагировала до того момента, пока она не обратилась к журналистам. В областном управлении СК заявили, что после публикаций в СМИ завели уголовное дело об истязаниях, а также о халатности с проверкой сотрудников полиции. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил центральному главку проследить за расследованием.