Житель Керчи получил 13 лет за госизмену

Жителя Керчи приговорили к 13 годам за передачу Украине данных о ПВО в Крыму

Жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам информацию о системах ПВО в Крыму, приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в госизмене. Переданные им сведения могли использовать против безопасности России. Преступление он совершил осенью прошлого года.

Ранее в Севастополе вынесли приговор агенту СБУ. Украинский шпион собрал и передал спецслужбам информацию о расположении кораблей Черноморского флота. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Защита подала апелляцию, однако ее отклонили.