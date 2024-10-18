Житель Керчи получил 13 лет за госизмену

Жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам информацию о системах ПВО в Крыму, приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Суд признал мужчину виновным в госизмене. Переданные им сведения могли использовать против безопасности России. Преступление он совершил осенью прошлого года.
Ранее в Севастополе вынесли приговор агенту СБУ. Украинский шпион собрал и передал спецслужбам информацию о расположении кораблей Черноморского флота. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Защита подала апелляцию, однако ее отклонили.
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