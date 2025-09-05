Актрису Аглаю Тарасову доставят в суд после задержания с наркотиками в аэропорту Домодедово. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

У здания Домодедовского суда Московской области, где в ближайшее время вынесут меру пресечения Тарасовой, собираются журналисты.

По данным mk.ru, заседание назначили на 14:30, но мероприятие задерживается. Следствие будет настаивать на аресте актрисы. Предположительно, речь пойдет о подписке о невыезде либо запрете некоторых действий.

Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово после ее возвращения из Израиля. Актрису остановил таможенник, во время досмотра у нее нашли электронную сигарету с гашишным маслом.