Жителя Херсонской области признали виновным в госизмене и шпионаже

Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года, а также к штрафу на 350 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сотрудники ФСБ выяснили, что фигурант, будучи гражданином Украины, весной 2022 года связался с представителями украинской разведки, чтобы передать им данные о передвижении российских войск.

С ноября того же года по май 2023-го мужчина по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России. После этого он получил российское гражданство и продолжил собирать и передавать сведения противнику.

Ранее правоохранители задержали в Белгородской области 35-летнего мужчину, который работал в интересах украинской разведки. Он отправлял вражеским спецслужбам координаты с техникой и военнослужащими в приграничных районах.