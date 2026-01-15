Аферисты обманули 78-летнюю москвичку на 20 млн рублей

Телефонные аферисты обманули 78-летнюю москвичку на более чем 20 миллионов рублей, одного из подозреваемых уже задержали. Мошенники втерлись в доверие к пенсионерке под видом работников силовых ведомств и госорганизаций, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, пожилой женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками силовых ведомств и госорганизаций.

«Под предлогом оказания помощи в задержании преступника, а также декларирования имевшихся у нее денежных средств аферисты убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их неизвестным», — уточнили в ведомстве.

Пенсионерка в течение трех недель передала более 20 миллионов рублей приезжавшим к ней курьерам. Правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний тюменец, находившийся в столице без определенного места жительства. Парень забрал у пенсионерки 500 тысяч рублей, а затем перевел их кураторам.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, курьера из Тюмени заключили под стражу. Расследование продолжается. Устанавливаются организаторы и соучастники преступной схемы, а также проверяется, не совершил ли подозреваемый еще какие-либо преступления.

Ранее аналитики Сбербанка выяснили, что в прошлом году аферисты чаще всего звонили Александрам и Еленам. Анализ по знакам зодиака выявил, что в топ-3 потенциальных жертв мошенников попали Близнецы, Львы и Раки.