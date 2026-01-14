Близнецы вошли в список любимых телефонными мошенниками знаков зодиака

Сбербанк: мошенники в 2025 году чаще всего звонили Александрам и Еленам

Телефонные мошенники в 2025 году активизировались в сентябре, названивая Александрам и Еленам под знаками Близнецов, Льва и Рака. Аналитики Сбербанка выяснили это, проанализировав данные сервиса «Определитель номера», сообщил ТАСС .

Среди мужчин чаще всего под прицелом аферистов оказывались Александры, Сергеи и Андреи, которым звонили в 8,13%, 6,49% и 4,87% случаев. Из женщин больше вызовов получили Елены, Татьяны и Натальи — 5,87%, 5,37% и 5,12%.

Наибольшую активность телефонные мошенники проявили в сентябре, наименьшую — в январе. По знакам зодиака в топ-3 потенциальных потерпевших попали Близнецы, Львы и Раки. Им звонили в 9,27%, 8,72% и 8,65% случаев.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что украинские кол-центры переключились с россиян на европейцев. Помогли разработанные в стране инструменты защиты от мошенников.