Адвокаты Хачатуряна потребовали провести повторную психиатрическую экспертизу

Представители родственников умершего Михаила Хачатуряна, убитого его дочерями, ходатайствовали в суде о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 360.ru заявили адвокаты Алексей Парфенов и Константин Привалихин.

Сторона защиты настаивает, что Хачатурян не осуществлял насилия над дочерями. По словам юристов, девушки специально оговорили отца, чтобы избежать наказания за его убийство.

«На сегодняшний день рассматривается уголовное дело в отношении убитого Михаила Хачатуряна по факту возможного сексуального насилия в отношении дочерей. По мнению защиты, никакого сексуального и иного насилия не происходило», — отметил Парфенов.

Он объяснил, что проведенная ранее экспертиза не отражает реальность, так как полностью основывается на словах сестер Хачатурян и не подвергает их критической оценке.

«В то же время указанные показания и события, которые они описывают, это входит в предмет доказывания по данному делу и эти обстоятельства не могут иметь заранее установленной силы», — добавил адвокат.

Его коллега Парфенов также сообщил, что на экспертизу могло повлиять постановление о ее назначении.

«Почему произошла такая ошибка экспертная? Потому что в постановлении о назначении экспертизы следователем уже было указано, что Михаил Хачатурян совершил насильственные действия сексуализированного характера как установленный факт», — подчеркнул он.

Сейчас сестры Хачатурян находятся на свободе. Суд наложил на них судебные ограничения.