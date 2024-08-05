Адвокаты экс-замминистра обороны Иванова попросили отпустить его домой

Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова попросила суд о смягчении меры пресечения и замены СИЗО на домашний арест. Официальные судебные документы оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«Обвиняемый Иванов Т.В. и его защитники... возражали против удовлетворения ходатайства следователя… Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику личности», — сказано в документах.

Адвокаты Иванова также отмечали его прочные социальные связи и желание быть рядом с детьми.

Они прочили учесть, что загранпаспорт экс-замминистра находится в отделе кадров по месту службы, а сам он является «непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира». Все это, по мнению защиты, позволяет не изолировать его полностью от общества.

Ранее к материалам уголовного дела против Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, с которым они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, приобщили показания свидетелей.

В конце июля Басманный суд Москвы продлил бывшему замминистра обороны и его подельнику срок ареста до 23 сентября.