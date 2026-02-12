Адвокат соучастницы покушения на генерала Алексеева обжаловал ее заочный арест

Сторона защиты соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой обжаловала решение суда о заочном аресте. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Адвокат, назначенный Серебрицкой от государства, подал апелляцию на судебное решение. Жалоба поступила в Замоскворецкий суд Москвы суд 11 февраля.

Сторона обвинения сообщила в суде, что Серебрицкая уехала из России и скрылась в Турции. В опубликованных ФСБ материалах отмечалось, что подозреваемая вылетела из московского аэропорта в Стамбул 5 февраля.

Ранее в правоохранительных органах не исключили, что она может находиться на Украине.

Сотрудники ФСБ установили исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Иванова. Им оказался россиянин Любомир Корба, его задержали в Дубае и экстрадировали в Россию.

Также ФСБ задержала соучастников покушения — отца и сына Виктора и Павла Васиных. Им предъявили обвинения в покушении на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия.