Участницу покушения на генерала Алексеева заочно арестовали в Москве

Принимавшую участие в покушении на генерал-лейтенанта Главного разведывательного управления Генштаба России Владимира Алексеева россиянку Зинаиду Серебрицкую заочно арестовали. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, решение вынес Замоскворецкий суд столицы.

Мера пресечения в отношении Серебрицкой начнет действовать после депортации или экстрадиции в Россию с дальнейшей передачей в руки правоохранительных органов.

Нападение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло в минувшую пятницу, 6 февраля, в подъезде одного из домов на Волоколамском шоссе в Москве. Стрельбу по высокопоставленному военному открыл получивший российской гражданство уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корба.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в подъезд несостоявшийся киллер попал при помощи электронного ключа, который в тайнике оставила Серебрицкая, арендовавшая квартиру в доме Алексеева.

Она покинула Россию еще до покушения и сейчас, вероятно, скрывается на территории Украины.

Корба также улетел в Дубай, откуда его экстрадировали обратно после задержания. Еще одним обвиняемым в покушении на убийство Алексеева стал россиянин Виктор Васин, задержанный в Москве.

Всем участникам группы предъявили обвинения в покушении на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия.