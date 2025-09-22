Адвокат производителя «Мистера Сидра» заявил о несправедливости приговора

Защита будет обжаловать приговор производителю «Мистера Сидра» Анару Гусейнову, которого отправили в колонию на девять лет. Об этом 360.ru сообщил адвокат Вусал Шейдаев.

«С точки зрения закона приговор несправедливый. В нем не учли активное сотрудничество моего подзащитного со следствием. Он понял, что натворил, и сделал все от себя зависящее, чтобы спасти остальных людей. Предоставил всю информацию, чтобы отследили и изъяли продукцию», — подчеркнул юрист.

Шейдаев добавил, что еще до передачи дела в суд сторона защиты просила предоставить данные по потерпевшим, чтобы связаться с ними и хоть как-то компенсировать нанесенный ущерб, однако следствие отказало в этом.

Жертвами употребления «Мистера Сидра» летом 2023 года стали 50 человек. Пострадали еще 66. Дело о массовом отравлении поступило в самарский суд в феврале 2025-го.