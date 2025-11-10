Адвокат проходящего по делу Долиной заявил, что подопечный частично признал вину

Адвокат подсудимого Артура Каменецкого, который проходит по делу о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной заявил, что его подопечный признал вину частично. Об этом Абдул Кадыров Абаз сказал в беседе с 360.ru.

«Я могу сказать по поводу своего подзащитного. <… > Он признает вину частично», — сказал он.

По его словам, подопечный признался в части обналичивания денежных средств. Также он рассказал о самочувствии Каменецкого. Сейчас его содержат в СИЗО. Состояние подсудимого нормальное.

Еще с 360.ru побеседовал адвокат Андрея Основы, который тоже проходит по делу Долиной. По словам Осима Шалыгова, подопечный считает себя не виноватым.

«Мой подзащитный не признает свою вину. Он не согласен с предъявленным обвинением. <… > Это его позиция, я ее поддерживаю, отстаиваю эту позицию», — объяснил он.

Шалыгов не стал комментировать информацию о предъявлении документов о запугивании свидетелей, проходящих по делу. Он отметил, что Основа не совершал тех действий, в которых его обвиняют. Он не понимает, почему должен «отвечать за поступки других людей».

Ранее стало известно, что Ларисе Долиной и ее представителям угрожали убийством. Неизвестные требовали забрать заявление. В противном случае обещали взорвать машину.