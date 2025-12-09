Адвокат фигуранта дела об афере с квартирой Ларисы Долиной обжаловал приговор

Защита одного из фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной обжаловала приговор. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Андрея Основы Асим Алыев.

«Подал краткую апелляционную жалобу», — рассказал адвокат.

Алыев заявил, что объем предъявленного обвинения не соответствует произошедшему. Адвокат намерен добиться отмены приговора и возврата дела в производство, так как прокуратура неправильно применила уголовный закон.

Ранее адвокат предположил, что организатор аферы может находиться на Украине. К ответственности пока удалось привлечь только исполнителей крупной аферы. Российские правоохранители ведут работу, чтобы стала возможной экстрадиция вероятного преступника.

Долина на прошлой неделе впервые рассказала, как попала на уловку мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками спецслужб, обрабатывали ее много месяцев. Долину убедили продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей.