Главный организатор схемы с квартирой Долиной скрылся за границей

К ответственности пока удалось привлечь только исполнителей крупной аферы с квартирой певицы Ларисы Долиной. Главный организатор схемы скрывается за границей, сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, в материалах уголовного дела фигурирует неустановленный преступник, находящийся за пределами страны. Российские правоохранители ведут работу, чтобы стала возможной его экстрадиция.

В результате аферы Долина лишилась больше 317 миллионов рублей и квартиры в престижном районе Хамовники. Однако недвижимость ей удалось вернуть через суд.

Ранее стало известно, что покупательница скандальной квартиры артистки Полина Лурье отвергла ее предложение о мировом соглашении с постепенным возвратом денежных средств.