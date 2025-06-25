Адвокат армянского архиепископа Баграта заявил о его политическом преследовании

Обвинения армянского архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента Никола Пашиняна, являются политическим преследованием. Об этом заявил его адвокат Сергей Арутюнян, которого процитировало РИА «Новости» .

«Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть „терроризм“, „массовые беспорядки“, „узурпация власти“», — рассказал правозащитник.

Адвокат также назвал происходящее политическим преследованием.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством». Спустя некоторое время в пресс-службе Следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела в отношении архиепископа Баграта Галстаняна.