Адвокат армянского архиепископа Баграта заявил о его политическом преследовании

Обвинения армянского архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента Никола Пашиняна, являются политическим преследованием. Об этом заявил его адвокат Сергей Арутюнян, которого процитировало
РИА «Новости».
«Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть „терроризм“, „массовые беспорядки“, „узурпация власти“», — рассказал правозащитник.
Адвокат также назвал происходящее политическим преследованием.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о попытке
захвата власти «криминальным духовенством». Спустя некоторое время в пресс-службе Следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела в отношении архиепископа Баграта Галстаняна.
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