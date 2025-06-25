Армянского архиепископа обвинили в терроризме и попытке захвата власти

Лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна обвинили в подготовке терактов и захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По данным следствия, Галстанян создал движение летом прошлого года и поначалу пытался добиться своих целей мирным путем, через митинги и шествия. Однако, не достигнув своей цели, в ноябре архиепископ решил изменить тактику и вместо подготовки к выборам начал готовить сторонников к силовым действиям.

Следователи предполагают, что в планы участников движения входило разделиться на 200-250 ударных групп, состоявших в основном из бывших военных или сотрудников полиции, и в заранее намеченный момент собраться в определенных местах и в течение суток-полутора вывести ситуацию из-под контроля. Для этого они купили карту Еревана, холодное оружие и зажигательные средства.

Против Галстаняна возбудили уголовное дело.

Ранее об этом же заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он назвал архиепископа представителем «криминального олигархического духовенства» и обвинил в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.